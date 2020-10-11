جونسون يحدّد غداً القيود الجديدة لمواجهة «كورونا» في بريطانيا

المصدر: لندن - د.ب.أ

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، سيحدّد قيوداً جديدة لمواجهة فيروس «كورونا» في أجزاء من شمال بريطانيا، غداً، بعد قفزة في عدد حالات الإصابة أخيراً.

وذكرت وكالة أنباء «برس أسوسييشن» أن جونسون سيكشف في خطاب أمام البرلمان، غداً، تفاصيل نظام جديد من ثلاثة مستويات من القيود، سيتم تطبيقه اعتماداً على عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا».

ومن المتوقع وفقاً للقيود الجديدة إغلاق الحانات والمطاعم في شمال بريطانيا، حيث ستدفع الحكومة ثلثي أجور العمال بموجب خطة جديدة، تم الكشف عنها أول من أمس. وتخضع أجزاء من شمال بريطانيا وأسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية بالفعل لقيود محلية، تختلف في كل بلد حسب حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وسجلت بريطانيا نحو 14 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» أول من أمس، وهو ضعف ما تم تسجيله قبل أسبوع، مع تسجيل بعض من أسوأ المعدلات في شمال بريطانيا والمناطق الوسطى.

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