ترامب يصف منافسه بايدن بـ"المعتوه"

المصدر: واشنطن - أ ف ب

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتخلف في استطلاعات الرأي قبل شهر من الانتخابات الرئاسية، خصمه الديموقراطي جو بايدن بأنه "معتوه".

وقال ترامب في تغريدة على تويتر، اليوم الأربعاء: "إنه معتوه منذ سنوات والجميع يعرف ذلك". وأضاف أن "وسائل الإعلام تجد نفسها مضطرة للتعامل معه وتحاول حمايته".

وتابع: "هل لاحظتم أن كل الأمور السلبية ومعدل ذكائه الضعيف جداً لم تعد تذكر؟ أخبار مضللة!".

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