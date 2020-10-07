ترامب يصف منافسه بايدن بـ"المعتوه"
وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتخلف في استطلاعات الرأي قبل شهر من الانتخابات الرئاسية، خصمه الديموقراطي جو بايدن بأنه "معتوه".
وقال ترامب في تغريدة على تويتر، اليوم الأربعاء: "إنه معتوه منذ سنوات والجميع يعرف ذلك". وأضاف أن "وسائل الإعلام تجد نفسها مضطرة للتعامل معه وتحاول حمايته".
وتابع: "هل لاحظتم أن كل الأمور السلبية ومعدل ذكائه الضعيف جداً لم تعد تذكر؟ أخبار مضللة!".
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