نتيجة فحص «كورونا» للمستشار النمساوي جاءت سلبية

المصدر: فيينا - د.ب.أ

أفادت وكالة الأنباء النمساوية بأن نتيجة اختبار المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، ونائب المستشار فيرنر كوجلر، ذات الصلة بالكشف عن فيروس كورونا، جاءت سلبية، أمس.

وخضع المستشار النمساوي ونائبه للاختبار، بعد أن تبين أن أحد مساعدي كورتس كان مصاباً بفيروس كورونا، وألغى المستشار النمساوي ونائبه كل مواعيدهما إثر ذلك. وأعلن ديوان المستشارية أن آخر مرة اختلط فيها كورتس وكوجلر بهذا الموظف كانت يوم الأربعاء الماضي.

وتابع الديوان أن الموظف كان قد أجرى اختباراً للكشف عن «كورونا»، وجاءت نتيجته سلبية مساء الثلاثاء.

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