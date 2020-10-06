التحالف يدمر طائرة "مفخخة" أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

المصدر: الرياض - وام

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي - في بيان اليوم - أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.

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