مصادر: ترامب أكد لمساعديه خوفه من الموت بسبب "كورونا"

المصدر: واشنطن - متابعات

قالت مجلة "فانيتي فير" الأميركي إن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أعرب لمساعديه عن شكوكه بشأن قدرته على تجاوز إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وخوفه من الموت المحتمل.

ونقلت المجلة، في تقرير لها، عن ثلاثة مصادر جمهورية مقربة من البيت الأبيض تأكيدهم أن ترامب أبدى قلقاً ملموساً بعد أن اضطر يوم الجمعة الماضي إلى اللجوء لتنفس الأوكسجين الطبي وارتفعت حرارة جسمه إلى نحو 39.5 درجة مئوية.

وأكد مصدران آخران للمجلة أن ترامب عانى ليلة الجمعة أيضاً من خفقان القلب، ومن المرجح أن سبب ذلك يعود إلى تناوله عقاقير تجريبية.

وقالت المجلة إن ترامب تساءل علناً بشأن ما إذا كان سيتمكن من دحر الوباء، وخاطب مساعديه بالقول: "هل أرحل مثل ستان تشيرا" (في إشارة إلى صديقه رجل الأعمال ستانلي تشيرا الذي توفى جراء كورونا في أبريل الماضي)، وفقاً لما ذكرته قناة "روسيا اليوم".

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