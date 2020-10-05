«كورونا» يؤجل مراسم أداء اليمين للوزراء البولنديين الجدد

المصدر: وارسو - (د ب أ)

أعلن، اليوم، عن إرجاء مراسم أداء اليمين للوزراء الجدد في بولندا، وتطبيق حجر صحي لكثير من المسؤولين الحكوميين، عقب ثبوت إصابة وزير التعليم البولندي المرتقب شميسلاف شارنيك بفيروس كورونا.

وقال رئيس هيئة المفتشية الصحية في تغريدة، عصر اليوم، إن المسؤولين الذين كانوا على صلة بشارنيك منذ الجمعة بحاجة للخضوع للحجر الصحي.

وهؤلاء المسؤولون هم نائب رئيس الوزراء جاسيك ساسين ووزير التعليم المنتهية ولايته داريوش بيونتكوفسكي ورئيس مستشارية رئيس الوزراء ميتشال دفورتشيك ومسؤول آخر، بحسب ما قاله الناطق باسم الحكومة بيوتر مولر في تغريدة.

وكتب المتحدث باسم الحكومة في تغريدة أنه بسبب نتيجة الفحوص الإيجابية لشارنيك، طلب رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي من الرئيس أندريه دودا تأجيل مراسم أداء اليمين للوزراء الجدد، والتي كان من المقرر عقدها اليوم.

ولم يتم تحديد موعد جديد للمراسم. وقال شارنيك إنه في حالة جيدة، وفقا لتغريدة له. وخضع لفحص فيروس كورونا صباح اليوم الاثنين بسبب الشعور بصداع.

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