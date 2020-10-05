قراصنة الإنترنت يختلسون رواتب عاملين في جامعات سويسرية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تمكن قراصنة الإنترنت لم تُحدَد هوياتهم بعد من أن يختلسوا خلال الأيام الأخيرة تحويلات رواتب عدد من الجامعات السويسرية، بحسب ما أوردت، أمس، صحيفة «تسونتاغ تسايتونغ».

وقالت الأمينة العامة لاتحاد عمداء الجامعات السويسرية مارتينا فايس لوكالة فرانس برس: «حسب معلوماتنا، طالت عملية الاختلاس عدداً من الجامعات في سويسرا».

وقد حوّل القراصنة الأموال المختلسة على حسابات خارج سويسرا، بحسب النيابة العامة في بال، حسب ما ذكرت موقع "الرأي" الكويتي أمس.

واستخدم قراصنة الإنترنت بيانات ولوج حصلوا عليها من خلال التصيّد الإلكتروني، وهي تقنية خداع عبر الإنترنت تقوم على تضليل الشخص لدفعه إلى إعطاء بيانات شخصية.

وطالت العملية ثلاث جامعات سويسرية على الأقل بينها جامعة بال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news