إصابات «كورونا» في العالم تقترب من 34.3 مليون والوفيات 1.02مليون

المصدر: عواصم - وكالات

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد 34 مليون و295 ألفا و807 حالة في مختلف أنحاء العالم اليوم، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وتسبب الفيروس بوفاة ما لا يقل عن 1.024,093 شخصا في العالم منذ أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة.

وأصيب أكثر من 34.295.807 شخصا حول العالم بفيروس كورونا المستجد، تعافى 23,733,500 منهم.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الفعلي للإصابات، إذ لا تجري دول عدة فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، تضاف إلى ذلك محدودية إمكانات الفحص لدى عدد من الدول الفقيرة.

وسجلت الخميس 5268 وفاة جديدة و324.076 إصابة جديدة في العالم، والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هي الهند 1095 والولايات المتحدة 949 والبرازيل 728.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 207.816 وفاة من أصل 7.279.065 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز، وشفي ما لا يقل عن 2.840.688 أشخاص.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً من الوباء هي البرازيل حيث سجلت 144.680 وفاة من أصل 4.847.092 إصابة، ثم الهند مع 99773 وفاة و6.391.068 إصابة والمكسيك مع 78078 وفاة و748.315 إصابة وبريطانيا مع 42202 وفاة و460.178 إصابة.

ومن بين البلدان الأكثر تضرراً، تعد البيرو الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات نسبة لعدد سكانها مع 99 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها بلجيكا 86 وبوليفيا 69 وإسبانيا 68 والبرازيل 68.

وأحصت الصين حتى أمس رسمياً 4634 وفاة من أصل 85424 إصابة فيما تعافى 80601 شخصاً.

وأحصت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي 349.179 وفاة من أصل 9.470.515 إصابة، أما أوروبا فسجّلت 233.653 وفاة من أصل 5.579.419 إصابة.

وسجلت آسيا 140.804 وفيات و8.325.540 إصابات والشرق الأوسط 46221 وفاة و2.015.111 إصابة.

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