محمد بن زايد يتمنى الشفاء العاجل لترامب وزوجته بعد إصابتهما بـ "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشفاء العاجل للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد أن ثبتت إصابته بمرض "كوفيد-19".



وقال سموه، في تغريدة عبر "تويتر": تمنياتنا الصادقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا، بالشفاء العاجل، والعودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية في أسرع وقت.. بتكاتف دول العالم وتعاونها المشترك سنتغلب بتوفيق الله على جائحة "كورونا".

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