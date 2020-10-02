البيت الأبيض يتعقّب المخالطين لترامب وزوجته

المصدر: واشنطن - أ.ف. ب

أعلن البيت الأبيض أنه يجري عملية تعقّب لمخالطي الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بعدما أظهرت الفحوص إصابتهما بكوفيد-19، وفق متحدّث باسم الرئاسة الأميركية.

وقال غاد دير، مساعد المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن «عملية تعقّب المخالطين جارية وستصدر الإشعارات والتوصيات المناسبة».

وكان ترامب التقى عشرات الأشخاص خلال الأسبوع، وتفيد تقارير بأنه شارك في حملة جمع تبرّعات للحملة الانتخابية في نيوجيرزي بعدما تبيّنت إصابة مساعدته هوب هيكس بالفيروس.

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