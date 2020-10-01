الشيخة فاطمة تعزي حرم أمير الكويت

المصدر: أبوظبي - وام

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، برقية تعزية إلى الشيخة شريفة سليمان الجاسم، حرم صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في البرقية عن صادق تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد، راجية الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وعموم أسرة آل الصباح الكرام الصبر والسلوان.

وقالت سموها « إنّ ما يهوّن علينا المصاب أنّ الراحل الكبير باقٍ بمآثره، وبعمله النبيل، وذكره الطيب، ومحبّة الملايين».

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