الملك سلمان يوجه بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت الراحل بالحرمين الشريفين

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإقامة صلاة الغائب على الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد صلاة العشاء هذا اليوم بالمسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة.

وسأل خادم الحرمين الشريفين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد نعى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت الراحل.

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر «تويتر»: «فقدتُ برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح،أخًا عزيزًا وصديقًا كريمًا وقامة كبيرة، له في نفسي مكانة عظيمة وتقدير يستحقه.»



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