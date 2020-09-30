انفجار يستهدف رتلاً لقوات التحالف الدولي جنوب بغداد

المصدر: بابل (العراق) - د.ب.أ

ذكرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، أن رتلاً كان ينقل معدات لقوات التحالف الدولي المنسحبة من العراق بواسطة شركات نقل عراقية تعرض للاستهداف بعبوة ناسفة دون خسائر، وذلك بإحدى المناطق التابعة لمحافظة بابل جنوب بغداد.

وأوضحت خلية الإعلام في بيان صحافي أن رتلاً كان «ينقل معدات لقوات التحالف الدولي المنسحبة من العراق بواسطة شركات نقل عراقية، وسائقي المركبات من المواطنين العراقيين، تعرض لانفجار عبوة ناسفة في منطقة واقعة بين الجسر 15 و16 ضمن قاطع شرطة محافظة بابل لم يسفر عن خسائر تذكر».

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