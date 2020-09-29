الكويت.. بلاغ اعتداء على المال كل 29 ساعة في إحصائية عام 2019

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

كشفت إحصائية النيابة العامة في الكويت للعام المنصرم (2019) أن هناك بلاغاً عن جريمة اعتداء على المال في البلاد كل 29 ساعة.

وبيّنت الإحصائية، التي تأخر صدورها أربعة أشهر بسبب جائحة «كورونا»، أن النيابة العامة تلقّت في عام كامل 6431 بلاغاً، يشمل النيابة الكلية والنيابات التخصصية والنيابات الجزئية، وغيرها من بلاغات أُحيلت إلى لجنة تحقيق محكمة الوزراء والإدارة العامة للمباحث والإدارة العامة للتحقيقات وجهات أخرى.

وحسب «القبس» أشارت الإحصائية إلى أن نيابة الأموال العامة تلقّت العام الماضي 300 بلاغ، ما يعني أن البلاغات في جرائم الاختلاسات والاعتداء على المال ليست قليلة، وهي شبه يومية!.

ووفق الإحصائية، فإن أعلى النيابات الجزئية تحقيقاً في القضايا كانت نيابة العاصمة الكويت بـ1193 بلاغاً، وبفارق كبير جدّاً عن باقي النيابات، وذلك يرجع إلى وجودها ومركزيتها في قصر العدل، إضافة إلى الجرائم التي وقعت في المحيط المخولة بالتحقيق فيه.

أما نيابة الجهراء، فهي أقل النيابات تحقيقاً؛ بـ75 بلاغاً.

وفي ما يخص النيابات التخصصية، فقد أوضحت الإحصائية أن أعلاها تحقيقاً واستقبالاً للبلاغات هي نيابة شؤون الإعلام والمطبوعات والنشر بـ953 بلاغاً، تليها نيابة الشؤون التجارية بـ643 بلاغاً، فنيابة الأحداث بـ76 بلاغاً، ونيابة سوق المال بـ18 بلاغاً.

وبحسب الإحصائية، فإن النيابة العامة قررت حفظ 1142 بلاغاً من إجمالي البلاغات الواردة إليها؛ وذلك لعدم الاختصاص.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news