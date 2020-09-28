مسؤول روسي: لقاح "سبوتنيك" يمنح مناعة ضد "كورونا" لمدة عامين

المصدر: موسكو - وكالات

أعلن مدير مركز «غاماليا» الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينتسبورغ، وهو أحد مبتكري لقاح «سبوتنيك V» أول لقاح ضد الفيروس التاجي يسجل رسميا على مستوى العالم، أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا يمكن أن يمنح الشخص الذي يتم تطعيمه به، مناعة لمدة عامين وأكثر ضد الفيروس.

ويشار إلى أن خمسة لقاحات (ثلاثة تطور في الغرب واثنان من الصين) دخلت حتى الآن المرحلة الثالثة من الاختبارات. وصدرت عن اللقاح الروسي المحتمل «سبوتنيك V» نتائج أولية مشجعة. لكن الأبحاث لا تزال غير قادرة في الوقت الحالي على مجاراة سرعة تفشي الفيروس.

وسجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا كبيرا وقياسيا في عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد فوق مستوى 8000 إصابة في أعلى حصيلة منذ 3 أشهر.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي أنه تم تسجيل 8135 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في روسيا مليوناً و159573 إصابة منذ بداية الجائحة، مقابل انخفاض في عدد الوفيات وذلك بعد تسجيل 61 حالة وفاة مقارنة بـ99 وفاة في اليوم السابق، لتصل حصيلة ضحايا الفيروس إلى 20385 مع تماثل 2702 مريض للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصبح مجموع المتعافين 945920 شخصا.

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