البر الصيني يسجل 14 إصابة بـ «كورونا» قادمة من الخارج

المصدر: بكين - وكالات

أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين، أمس، بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 14 إصابة مؤكدة جديدة بـ«كورونا» في البر الرئيس الصيني، أول من أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة، أن جميع الحالات الجديدة قادمة من الخارج، ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض.

وقالت اللجنة إن ما مجموعه خمسة أشخاص خرجوا من المستشفيات، بعد تعافيهم من الإصابة. وحتى أول من أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بـ«كورونا» في البر الرئيس الصيني 85 ألفاً و351 حالة، بينها 167 مازالت تتلقى العلاج.

وقالت اللجنة إن 80 ألفاً و541 مريضاً غادروا المستشفيات بعد شفائهم.

وسجلت هونغ كونغ، أمس، ست حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 5065 وحصيلة الوفيات إلى 104، طبقاً لما ذكرته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية.

وواحدة من تلك الحالات تم انتقالها محلياً، والخمس الأخرى كانت واردة من الخارج. ومن بين الحالات الواردة، حالتان لعائدين من بريطانيا وواحدة من تونس وحالة لعامل محلي عائد من الفلبين وحالة من الهند.

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