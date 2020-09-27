"قوات التحالف" تعترض وتدمر طائرة "مفخخة" أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

المصدر: الرياض - وام

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان أن قوات التحالف المشتركة تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار " مفخخة " بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

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