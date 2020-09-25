منظمة الصحة العالمية: مليونا وفاة «محتملة» بـ«كورونا» في حال عدم القيام بكل ما يلزم

المصدر: جنيف - أ. ف. ب

حذّرت منظمة الصحة العالمية الجمعة بأنه «من المحتمل جدا» أن تبلغ حصيلة وفيات «كوفيد-19» المليونين في حال عدم القيام بكل ما يلزم.

وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايكل راين في مؤتمر عبر الفيديو لدى سؤاله عن احتمال بلوغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الجائحة المليونين، إن العالم بحاجة لبذل كل الجهود لوقف تفشي الفيروس وإلا «سنكون أمام هذا الرقم، أو للأسف (رقم) أعلى بكثير».

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