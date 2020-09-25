" الصحة العالمية" تحث "الفئات الأضعف" والعاملين الصحيين على أخذ لقاح الانفلونزا

المصدر: دبي ـ وام

أكدت خبيرة بمنظمة الصحة العالمية أهمية حصول "الفئات الأضعف "خاصة كبار السن والنساء الحوامل والعاملين الصحيين إضافة إلى الاشخاص أصحاب الظروف الصحية الخاصة على لقاح الانفلونزا مع اقتراب الشتاء .

و أوضحت الدكتورة ان موون مسؤولة التأهب والاستجابة للانفلونزا بالمنظمة فى تصريحات صحفية فى جنيف اليوم ان الوقت الأنسب للتحصين ضد الانفلونزا هو شهر اكتوبر المقبل منوهة انه مع اقتراب الشتاء فى نصف الكرة الارضية الشمالي فإن الحصول على التحصين سيكون هاما من أجل تخفيف العبء عن الأنظمة الصحية التى تقوم منذ شهور بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

و اكدت ان المنظمة فى ارشاداتها للوقاية من فيروس الانفلونزا تركز على التباعد الاجتماعى والبقاء فى المنزل حين الاحساس بالمرض وكذلك الحرص المستمر على غسل الايدى وارتداء الاقنعة فى الأماكن المزدحمة ..مشيرة إلى توقعات للمنظمة بازدياد الحاجة لدى البلدان للحصول على لقاح فيروس الانفلونزا هذا العام وبما قد يؤدى الى نقص فى بعض المناطق خاصة وان اللقاح يتم طلبه قبل فترة تتراوح مابين تسعة اشهر الى 12 شهرا ويصعب طلبه من المنتجين فى وقت الحاجة .

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