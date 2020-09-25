«الهلال» توزّع 21 طناً من المواد الغذائية في حضرموت

المصدر: حضرموت - وام

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أعمالها الإغاثية والإنسانية في محافظة حضرموت باليمن، في إطار جهودها الحثيثة لرفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر، حيث سيّرت قافلة مساعدات إغاثية تضمنت توزيع 21 طناً و400 كيلوغرام استفاد منها 2500 فرد من الأسر الفقيرة والمحتاجة في مديرية تريم.

ويأتي توزيع هذه المساعدات الإنسانية على سكان مديرية تريم، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية الذي تنفذه الهيئة في إطار الدعم الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة، للتخفيف من معاناة الأهالي، ومواصلة لجهودها الخيرية والإنسانية، لمساعدة السكان على مواصلة حياتهم وتعزيز أمنهم واستقرارهم.

وتقدّم مدير عام مديرية تريم، المستشار القانوني خالد هويدي، بجزيل الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وفريق «الهلال الأحمر» المتواجد على الأرض، والذي يبذل جهوداً كبيرة للوصول إلى الفئات المحتاجة، وحرصه على تخفيف وطأة معاناة المواطنين في محافظة حضرموت نتيجة الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد. وأشاد هويدي بالتجاوب السريع للنداءات الإنسانية التي تلقتها هيئة الهلال الأحمر من الأسر المتضررة بمديرية تريم، عبر تسيير هذه القوافل الإغاثية التي ستخفف من معاناة الأهالي وتحسن حياتهم المعيشية، عبر توفير مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية لهم.

وعبّرت الأسر المستفيدة عن فرحتها بوصول هذه الإغاثة التي ستخفف من معاناتهم، مرددين عبارات الشكر والتقدير لدولة الإمارات على ما تقدمه من مساعدات إنسانية ضرورية. يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام 2020 بلغت 32 ألفاً و410 سلال غذائية تزن 2504 أطنان و728 كيلوغراماً، استفاد منها 162 ألفاً و50 فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.

162

ألف يمني استفادوا من السلال الغذائية في حضرموت منذ بداية 2020.

الأسر المستفيدة أعربت عن شكرها لدولة الإمارات على ما تقدمه من مساعدات إنسانية ضرورية.

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