مندوبة الدولة في الأمم المتحدة تلتقي المندوب الدائم لإسرائيل

المصدر: نيويورك - وام

استقبلت المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، أمس، المندوب الدائم لدولة إسرائيل لدى الأمم المتحدة، السفير جلعاد إردان، بمقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وذلك في أول لقاء عقب توقيع معاهدة السلام بين البلدين في واشنطن بتاريخ 15 سبتمبر الجاري.

وأكد سفيرا البلدين - خلال الاجتماع - على أهمية التعاون في حشد الجهود لتعزيز السلام في المنطقة، وبحثا كيفية مساهمة العلاقات الدبلوماسية المباشرة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في إتاحة فرص هائلة أمام البلدين والمنطقة بأسرها.

كما استعرض السفيران الأولويات المشتركة على مستوى الأمم المتحدة، بما في ذلك الاستجابة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتعاون في مجال التكنولوجيا الرقمية، ومكافحة التطرف عبر الإنترنت، وتمكين النساء وأصحاب الهمم، وكذلك في مجال العمل المتعلق بمكافحة التغير المناخي، وحماية البيئة، والطاقة، والتعليم والتبادل الثقافي.

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