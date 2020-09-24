قرقاش يبحث مع بيدرسون مستجدات الوضع في سورية
بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش مع المبعوث الدولي الخاص إلى سورية غير بيدرسون تقدم العملية السياسية في سورية و سبل إرساء دعائم الاستقرار بها.
وأكد خلال لقاء جرى بينهما عبر تقنية الاتصال المرئي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة - موقف دولة الإمارات الثابت و الداعم لإستتباب الأمن و الاستقرار في المنطقة و ضرورة احترام سيادة سورية و وحدتها و سلامة أراضيها.. وشدد على ضرورة تفعيل الدور العربي في هذه المرحلة الحرجة و بما يحفظ وحدة الأراضي السورية و منع التدخلات الإقليمية في الشأن السوري.
واتفق قرقاش مع بيدرسون على أهمية تنشيط الأمم المتحدة لجهود الحل السياسي باعتباره الحل الوحيد للأزمة السورية .. و أكد دعم دولة الإمارات لجهود المبعوث الدولي.
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