قرقاش يبحث مع بيدرسون مستجدات الوضع في سورية

المصدر: أبوظبي - وام

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش مع المبعوث الدولي الخاص إلى سورية غير بيدرسون تقدم العملية السياسية في سورية و سبل إرساء دعائم الاستقرار بها.

وأكد خلال لقاء جرى بينهما عبر تقنية الاتصال المرئي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة - موقف دولة الإمارات الثابت و الداعم لإستتباب الأمن و الاستقرار في المنطقة و ضرورة احترام سيادة سورية و وحدتها و سلامة أراضيها.. وشدد على ضرورة تفعيل الدور العربي في هذه المرحلة الحرجة و بما يحفظ وحدة الأراضي السورية و منع التدخلات الإقليمية في الشأن السوري.

واتفق قرقاش مع بيدرسون على أهمية تنشيط الأمم المتحدة لجهود الحل السياسي باعتباره الحل الوحيد للأزمة السورية .. و أكد دعم دولة الإمارات لجهود المبعوث الدولي.

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