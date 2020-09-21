156 دولة تنضم لخطة تقودها منظمة الصحة لتوفير لقاحات «كورونا»

المصدر: جنيف - رويترز

قال تحالف تقوده منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن 156 دولة انضمت إلى خطة (كوفاكس) العالمية التي تهدف إلى ضمان التوزيع العادل لإمدادات اللقاحات المستقبلية المضادة لـ«كوفيد-19».

وذكر بيان صادر عن المنظمة والتحالف العالمي لإنتاج الأمصال واللقاحات (جافي)، بعد مهلة انتهت الجمعة الماضية لتقديم تعهدات ملزمة، أن القائمة تضم 64 دولة أكثر ثراء ستلتزم بالتمويل ذاتي.

وتستهدف (كوفاكس) تسليم ملياري جرعة من اللقاحات الآمنة والفعالة حول العالم بحلول نهاية عام 2021.

وقال تحالف (جافي) إنه يتوقع انضمام 38 دولة غنية أخرى إلى المبادرة في الأيام المقبلة.

وأضاف أنه تلقى التزامات بقيمة 1.4 مليار دولار لأبحاث اللقاحات وتطويرها، لكن هناك حاجة ماسة إلى ما بين 700 مليون و800 مليون دولار.

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