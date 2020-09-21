فلسطين تسجل 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: رام الله - وكالات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 9 حالات وفاة، و611 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و968 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الكيلة في بيان صحافي، اليوم الاثنين، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطن (65 عاما) من مدينة الخليل، ومواطنة (60 عاما) من بيت كاحل، ومواطن (91 عاما) من حوسان جنوب بيت لحم، إضافة إلى 6 حالات وفاة في القدس (جبل المكبر، وشعفاط، والبلدة القديمة، وبيت حنينا، وقلنديا).

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 70.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.9%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت على: محافظة الخليل (151)، محافظة نابلس (11)، محافظة بيت لحم (60)، محافظة قلقيلية (10)، محافظة رام الله والبيرة (105)، جنين (34)، سلفيت (18)، أريحا والأغوار (30)، طولكرم (1)، قطاع غزة (42)، ضواحي القدس (3)، مدينة القدس (146).

وتابعت أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (211)، محافظة جنين (22)، محافظة طولكرم (31)، محافظة قلقيلية (37)، محافظة سلفيت (15)، محافظة أريحا والأغوار (350)، محافظة طوباس (25)، مدينة القدس (240)، قطاع غزة (37).

ولفتت إلى وجود 34 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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