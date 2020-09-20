الإمارات تؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمجابهة تحديات جائحة «كوفيد-19»

المصدر: جنيف - وام

ألقى المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف عبيد سالم الزعابي، بيانا أمام الدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار حلقة النقاش حول التنمية.

وأكد الزعابي أن دول مجلس التعاون تعي أهمية تعزيز التعاون الدولي أكثر من أي وقت مضى لمجابهة التحديات الملحة التي تفرضها أزمة جائحة «كوفيد-19»، كما تغتنم هذه الفرصة للتشديد على أهمية التركيز في المرحلة القادمة على بناء رؤية واستراتيجية موحدة لتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتخفيف الأضرار الاقتصادية البالغة المترتبة عن الجائحة، والتي زادت من عمق الهوة بين دول العالم وخلفت أشكالا جديدة من عدم المساواة على نحو يدعو للقلق الشديد.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تشارك دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لإعطاء روح جديدة للعمل متعدد الأطراف في مجال التعاون الدولي، وتقاسم المسؤولية لإعادة بناء ما هدمته الجائحة ومساعدة الدول النامية - الأكثر تضررا - على استعادة عافيتها من جديد.

وشدد الزعابي في البيان على أن دول المجلس تولي اهتماما بالغا لمسألة التعاون الدولي، وقد عززت هذا التوجه خلال الجائحة، حيث سارعت بتقديم أشكال الدعم كافة للدول المتضررة من الجائحة، كما ساهمت في تعزيز جهود الاستجابة في المنظمات الدولية على غرار منظمة الصحة العالمية من خلال مساهماتها المادية، وهي ملتزمة بمواصلة هذا النهج القائم على تشارك المسؤولية والتضامن الدولي.

وأكّد أن دول مجلس التعاون تدرك الضرورة الملحة لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري في ضوء الجائحة، باعتباره أمرا حيويا للتنمية والتحول الاقتصادي للدول وتعزيز رفاهة المواطنين ورخائهم.

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