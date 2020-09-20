السعودية: إصابة 5 مدنيين بمقذوف عسكري أطلقته مليشيا الحوثي

المصدر: جيزان - وام

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان.

وأوضح الغامدي في تصريح الليلة الماضية أنه نتج عن ذلك تضرر واجهة أحد الأعيان المدنية المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني، وتضررت 3 مركبات مدنية، وإصابة 5 مدنيين بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشظايا وتم نقلهم للمستشفى وحالتهم الصحية مستقرة، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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