السعودية تسجل 551 إصابة جديدة بـ «كورونا» و1078 حالة شفاء

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا»، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة، جراء الإصابة بالفيروس، إلى 4458 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحافي، إلى تسجيل 551 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 329 ألفاً و271 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1078 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 309 آلاف و430 شخصاً.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في الكويت، أمس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء مرض «كوفيد-19»، الناجم عن الإصابة بالفيروس، إلى 581.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، إنه تم تسجيل 521 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 99 ألفاً و49 حالة.

وفي تونس، أحصت وزارة الصحة 540 إصابة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، بحسب آخر تحديث نشر أمس.

وللمرة الأولى يتخطى عدد الإصابات بالفيروس عتبة 500 في يوم واحد، في وقت يتسارع فيه تفشي الفيروس في أغلب أنحاء البلاد. وفي رام الله، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس، تسجيل 726 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وخمس حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الكيلة، في بيان صحافي، إن القدس سجلت العدد الأعلى من الإصابات الجديدة بإجمالي 182 إصابة، تلتها محافظة رام الله والبيرة بواقع 116 إصابة، كما سجل قطاع غزة 90 حالة.

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