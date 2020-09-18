إصابة رئيس غواتيمالا بفيروس كورونا

المصدر: مكسيكو سيتي - د. ب. أ

أعلنت حكومة غواتيمالا اليوم الجمعة إصابة رئيس البلاد أليخاندرو غياماتي بفيروس كورونا المستجد.

وذكر رئيس غواتيمالا البالغ من العمر 64 عاما، وهو طبيب في الأصل، أن الفحوص قد أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقال في تصريح لإذاعة «راديو سونورا»: «أشعر وكأن قطارًا قد مر فوق جسمى».

وأوضح، مع ذلك، أنه يشعر بأنه صحته على ما يرام. وأعلنت الحكومة إنه سيواصل العمل مع اتخاذ إجراءات لحماية صحته.

وكان الرئيس البرازيلي غاير بولسونارو ونظيره الهندوراسي خوان أورلاندو هيرنانديز قد أعلنا

في وقت سابق عن تعافيهما من الإصابة الفيروس.

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