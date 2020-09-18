واشنطن تتّهم حزب الله بتخزين مادة نيترات الأمونيوم في أوروبا

المصدر: واشنطن - أ. ف. ب

اتّهمت الولايات المتحدة الجمعة «حزب الله» اللبناني بإقامة عدة «مخابئ لتخزين نيترات الأمونيوم» في عدد من الدول الأوروبية، ما يوحي بإقامة واشنطن رابطا بين الحزب وانفجار مرفأ بيروت الناجم عن تخزين هذه المادة.

وقال منسق شؤون مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية نيثن سيلز إن «حزب الله أقام منذ العام 2012 مخابئ لتخزين نيترات الأمونيوم في أنحاء أوروبا، عبر نقل حقائب إسعافات أولية تحتوي جيوبها التبريدية على هذه المادة».

وأوضح سيلز في مؤتمر صحافي عقده الخميس وحصلت وكالة فرانس برس الجمعة على نسخة من محضره أنه «عثر على هذا النوع من مخابئ التخزين في دول عدة بينها المملكة المتحدة واليونان وفرنسا وإيطاليا وغيرها».

كما تحدّث عن نقل هذه المادة عبر بلجيكا وإسبانيا وسويسرا.

وأكد سيلز أن بعضا من هذه المواد المخزنة قد «أتلف».

وقال المنسق الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب «لدينا أسباب تدفعنا للاعتقاد بأن هذه الأنشطة لا تزال قائمة»، موضحا أن واشنطن تشتبه بأن مخابئ تخزين من هذا النوع كانت موجود على الأقل حتى العام 2018 «على الأرجح في اليونان وإيطاليا وإسبانيا».

وتابع «كما شهدنا جميعا في انفجار مرفأ بيروت فإن نيترات الأمونيوم مادة خطرة جدا».

وحول ما إذا كانت الولايات المتحدة تقيم رابطا بين الانفجار وحزب الله، لم يعط سيلز جوابا مباشرا لكن لم يستبعد هذه الفرضية.

وهو قال «إليكم ما نعرفه: نحن نعرف أن حزب الله خزّن كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في أوروبا»، وتابع «نعرف أيضا من خلال ما شهدناه في بيروت القدرة التدميرية الكبيرة لمادة نيترات الأمونيوم القادرة على التسبب بدمار هائل إن استخدمت كمتفجرات».

وقال سيلز «لذا تطالب الولايات المتحدة بتحقيق شامل ومفتوح وشفاف ومعمّق في انفجار بيروت نأمل أن نرى نتائجه سريعا».

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