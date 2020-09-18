ترامب يمنح أمير الكويت وسام الاستحقاق الأميركي برتبة قائد أعلى

المصدر: الكويت، واشنطن - وكالات

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في مراسم أقيمت في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض اليوم الجمعة.

وتسلم الوسام نيابة عن أمير الكويت نجله الأكبر الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح.

وقال البيت الأبيض، في بيان صحافي اليوم ، إن هذا "التكريم من الرئيس ترامب اعتراف بالدور الكبير، الذي يقوده أمير الكويت ، في المنطقة والعالم".

وتابع " وتتويجا لعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة بين الكويت والولايات المتحدة، التي امتدت على مدى عقود، وتزامنا مع قرب حلول الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين".

ويعتبر وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من أرفع الأوسمة العسكرية، التي قلما يمنحها الرئيس الأميركي لقادة الدول الحليفة، خلال فترات تاريخية حيث حصل عليه أحد عشر رئيس دولة فقط، وتم منح آخر وسام في عام 1991.

ويتلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح العلاج بالولايات المتحدة، وأفاد الديوان الأميري باستقرار حالته الصحية بقوله: "حالته مستقرة ويتلقى علاجه المقرر".

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