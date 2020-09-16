السيسي يتهم دولًا بالعمل على هدم مصر

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

إتهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، دولا بالعمل على هدم مصر، حيث

قال في كلمة وجهها للشعب المصري أثناء افتتاح عدد من المنشآت التعليمية بالإسكندرية: "لا تسمحوا لقوى الشر ممن يحاولون هدم الدولة المصرية، من خلال أبواقهم الإعلامية التي تعمل ليل نهار على بث الشائعات والأكاذيب والشائعات بتدمير وهدم بلدكم.

وقال السيسي، خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية بالإسكندرية، إنه يثق في وعي المصريين، وأكد: «رهاني دائمًا على وعي الشعب المصري ودعمه للدولة في مواجهة التحديات».

وتابع السيسي، «هناك العديد من الدول الشقيقة تقف إلى جنبنا وتدعمنا، ولكن نقول للآخرين، كفوا ألسنة الكذب والتشكيك عنا، وأتركوا الأموال للبناء وليس للهدم، وبدل المساعدة يجندوا إعلامهم لهدم مصر».

وقال السيسي: «قبل 100 عام كانت ظروفنا الاقتصادية أفضل، وكنا نساعد الدول، ولكن لما الصورة تغيرت لم يساعدنا من ساعدناه».



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