قرقاش: مقال عبدالله بن زايد في «وول ستريت» يعبّر بشفافية عن توجه الإمارات

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، بمقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في صحيفة "وول ستريت جورنال"، مؤكدا أن المقال

يعبّر بشفافية عن توجه الإمارات الواضح لوضع أسس مستقبل يرتكز على تغليب أهداف السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال قرقاش في تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "مقال الشيخ عبدالله بن زايد في صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم يعبّر بشفافية عن توجه دولة الإمارات الواضح لوضع أسس مستقبل يرتكز على تغليب أهداف السلام والاستقرار والازدهار في منطقة عانت وتعاني من الأزمات واقتتال المحاور".

وأضاف قرقاش: "كما يؤكد الشيخ عبدالله بن زايد في مقاله المهم أن منطق تعزيز دائرة التعايش السلمي من خلال تبني الوسطية في القول والعمل وانتهاج الحوار الإقليمي الذي يعزز السلام وينشد الاستقرار أصبح أولوية في هذه المنطقة إذا أرادت أن تنطلق إلى المستقبل بتفاؤل وأمل".



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