انفجار يستهدف دبلوماسيين بريطانيين وصواريخ تستهدف المنطقة الخضراء في العراق

المصدر: بغداد - وام

قال مصدر أمني عراقي، اليوم إن عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت قرب مدخل المنطقة الخضراء من جهة طريق مطار بغداد الدولي أحدثت بعض الأضرار في السياج الأمني دون وقوع ضحايا.

من جانبها قالت السفارة البريطانية في بغداد إن هجوما بعبوة ناسفة بدائية الصنع استهدف سيارات دبلوماسية بريطانية في العاصمة العراقية اليوم لم يسفر عن إصابات بشرية.

وقالت خلية الإعلام الأمني في وزارة الدفاع العراقية، إن المنطقة الخضراء تعرضت فجر اليوم إلى سقوط صاروخي كاتيوشا، جرت معالجتهما في الجو بمنظومة سيرام للدفاع الجوي.

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