سقوط مروحية أميركية في الحسكة السورية

المصدر: دمشق - د. ب. أ

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الثلاثاء بسقوط مروحية أميركية في محافظة الحسكة بشمال شرق سورية.

وذكرت «سانا» على موقعها الإلكتروني اليوم أن المروحية سقطت في قرية تل حداد بريف اليعربية، مشيرة إلى أن مدرعات أميركية قامت بتطويق الموقع.

وقالت مصادر محلية إن الطائرة سقطت، دون تحديد سبب سقوطها أو مصير طاقمها، مستبعدة أن «يكون سقوط المروحية ناجما عن استهداف أرضي ولكن على الأغلب سقوطها بسبب عطل فني».

وتعد هذه أول طائرة أميركية تسقط في محافظة الحسكة بعد انتهاء المعارك مع تنظيم «داعش» نهاية شهر مارس 2019.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news