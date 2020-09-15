الإمارات تدين استهداف الحوثيين للمنشآت المدنية في مأرب بالصواريخ الباليستية

أدانت دولة الإمارات بشدة استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، للمنشآت المدنية في مدينة مأرب اليمنية بالصواريخ الباليستية، مما أسفر عن إصابة العديد من المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها استنكارها الشديد لهذه الممارسات التي تقوم بها الميليشيات من خلال إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه المدن اليمنية ولا سيما على مأرب التي تحتضن أكثر من مليونين من النازحين والهاربين المدنيين من مناطق سيطرة الميليشيات، وما سيترتب على ذلك من تفاقم الوضع الإنساني في اليمن، فضلا عن رفض الحوثيين المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث ومقترحة بشأن إيقاف اطلاق نار دائم في اليمن، لاستئناف الإجراءات الإنسانية والاقتصادية والشروع في العملية السياسية للتوصل إلى حل سياسي في إطار المرجعيات الثلاث، بهدف إطالة أمد الأزمة وتعقيد الجهود الأممية والمجتمع الدولي لإنهاء الأزمة اليمنية.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات والتهديدات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، واعتبرته دليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وثمنت مجددا الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض باليمن، وأعربت عن أملها في أن يتم تسريع تنفيذه، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية، وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.

وجددت التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والأمن والسلام في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

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