708 السعودية تسجل 607 إصابات جديدة بـ «كورونا».. والكويت

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4305 حالات.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي إلى تسجيل 607 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 326 ألفاً و258 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1060 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 303 آلاف و930 شخصاً.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء مرض «كوفيد-19» إلى 563.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، إنه تم تسجيل 708 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 95 ألفاً و472 حالة.

وفي رام الله، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، تسجيل 12 وفاة و811 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت الكيلة إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 69%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30.4%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات. وفي تونس يتزايد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بشكل متسارع، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن قدرة المستشفيات العمومية على استيعاب أعداد المرضى في غرف الانعاش.

وتسجل تونس منذ أكثر منذ أسبوع معدل إصابات بالفيروس يفوق 300 إصابة يومياً.

وتبدو المخاوف مضاعفة مع الإعلان عن إصابة عدد من الأطباء بالفيروس وتسجيل أول حالة وفاة لطبيب بأحد مستشفيات العاصمة السبت جراء الوباء.

وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي إن وضعية المستشفيات لا تستجيب لتطلعات التونسيين بسبب النقص في الإمكانات والموارد البشرية، لاسيما مع هجرة الأطباء، والعدد المحدود لأطباء الاختصاص.

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