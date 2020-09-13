لبنان.. بري يعترض على طريقة مصطفى أديب لتشكيل الحكومة

المصدر: بيروت - رويترز

قال مكتب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن حزبه يرفض الطريقة التي يتبعها رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب لتشكيل حكومة جديدة وقال إنه لن ينضم على أساس ذلك لمجلس الوزراء لكنه سيتعاون في كل ما يلزم لاستقرار بلاده التي تمر بأزمة.

وأورد مكتب بري، الذي يتزعم حركة أمل الشيعية المتحالفة مع حزب الله، في بيان انتقادات لطريقة رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب في تشكيل الحكومة ومن بينها عدم التفاوض.

وقال مكتب بري في البيان إن المشكلة ليست مع الفرنسيين ولا مشكلة داخلية وذلك بعد أن قال حليف سياسي لبري إنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يحث لبنان على تطبيق إصلاحات.

وقال البيان «لذا ابلغنا رئيس الحكومة المكلف من (عندياتنا) ومن تلقائنا عدم رغبتنا بالمشاركة على هذه الأسس في الحكومة، وأبلغناه استعدادنا للتعاون إلى أقصى الحدود في كل ما يلزم لاستقرار لبنان وماليته والقيام بالإصلاحات وانقاذ اقتصاده».

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