كندا تسجّل صفر وفيات بـ «كورونا» للمرة الأولى منذ 6 أشهر

المصدر: أوتاوا - د.ب.أ

لم تسجل كندا أي حالات وفاة جديدة بسبب فيروس «كورونا»، للمرة الأولى منذ ستة أشهر، طبقاً لأحدث بيانات صادرة عن وزارة الصحة العامة، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس.

وكانت المرة الأخيرة التي لم تسجل البلاد فيها أي حالات وفاة يومية بسبب الفيروس في 15 مارس الماضي، طبقاً لبيانات صادرة عن الهيئة، التي يتم تحديثها كل مساء. وتشهد كندا مرحلة الاستقرار في ما يتعلق بحالات الوفاة، بعد أن قفزت إلى أعلى من 200 لأيام عدة في أبريل ومايو الماضيين.

وبلغ إجمالي حصيلة الوفيات 9163، حتى أول من أمس، حسب بيانات الحكومة.

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