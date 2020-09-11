نتانياهو: الاتفاق مع البحرين عصر جديد للسلام ودول أخرى ستضم

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، معلقا على اتفاق السلام مع البحرين إنه بمثابة "عصر جديد للسلام"، متوقعا انضمام دول أخرى قريبا لاتفاقيات السلام مع إسرائيل.

جاء ذلك بعد الإعلان عن إبرام اتفاق سلام بين البحرين وإسرائيل، وهو ما وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"الإنجاز التاريخي".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، تعليقا على الإعلان عن اتفاق سلام مع البحرين: "مواطني إسرائيل، أنا أشعر بالحماس وأنا أزف لكم نبأ توصلنا لاتفاق سلام مع دولة عربية جديدة.. دولة البحرين".

وأضاف نتانياهو مغردا على حسابه في تويتر: "هذا هو عصر جديد من السلام. السلام مقابل السلام. الاقتصاد مقابل الاقتصاد. لقد استثمرنا في السلام على مدار سنوات طويلة والآن السلام سيؤدي إلى استثمارات كبيرة جدا في الاقتصاد الإسرائيلي.. وهذا مهم للغاية".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news