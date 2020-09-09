"قوات التحالف" تعترض وتدمر طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

المصدر: الرياض - وام

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" - في بيان صدر فجر اليوم - إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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