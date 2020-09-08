5 خطوات للفوز برئاسة أميركا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشرت قناة "الحرة" الأميركية تقريراً عن شروط محددة، وخمس خطوات، يجب أن يتبعها من يريد أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة الأميركية.

وهذه الخطوات الخمس، تضم المتطلبات الدستورية، والانتخابات التمهيدية، والمؤتمر الحزبي، والانتخابات العامة، وأخيرا المجمع الانتخابي.

المتطلبات الدستورية

تشترط أن يكون المتقدم للترشح مواطنا أميركيا بالولادة، وأدنى عمر يسمح له بالترشح 35 عاما، على أن يكون مقيما على أراضي الولايات المتحدة لـ 14عاما على الأقل من تاريخ التقدم.

الانتخابات التمهيدية

قبل الانتخابات العامة، يخوض المرشح انتخابات تمهيدية، تتعلق بترشيحه عن الحزب الذي يمثله، إذ يسعى كل مرشح لإقناع قاعدته الحزبية بأفكاره وتوجهاته لإدارة شؤون البلاد، من أجل الفوز بتأييد أعضاء الحزب.

المؤتمر الحزبي

يلي الانتخابات التمهيدية، المؤتمر الحزبي، حيث يعقد كل حزب (الجمهوري والديمقراطي) مؤتمراً لاختيار المرشح النهائي للرئاسة، ويعلن المرشح عادة في هذا المؤتمر عن نائبه الذي سيخوض معه الانتخابات، وعادة ما يجري المرشح الرئاسي حملات في الولايات للحصول على الدعم الشعبي والإعلان عن برنامجه الانتخابي.

الانتخابات العامة

بعد الحملات الانتخابية في الولايات الأميركية، يصوت المواطنون في كل ولاية لاختيار الرئيس ونائبه في الانتخابات العامة، ويختار المواطنون أيضا مجموعة من الأشخاص الذين يطلق عليهم اسم المندوبين.

وليس بالضرورة أن يحصل الرئيس على أعلى الأصوات الشعبية للفوز بالرئاسة، إذ أن المجمع الانتخابي، هو من يحسم النتيجة، ويضم 538 عضوا مقسمون على الولايات، والعاصمة واشنطن، طبقا لعدد السكان، واستنادا إلى تمثيل كل ولاية في الكونغرس.

يحتاج الفائز في انتخابات الرئاسة إلى الحصول على 270 صوتا في المجمع الانتخابي الذي يعلن أعضاؤه ولاءهم لمرشح معين.

ويتولى الرئيس الجديد ونائبه مهامهما في يناير من العام الذي يلي سنة الانتخابات في حفل تنصيب كبير.

ويهيمن حزبان فقط على النظام السياسي في الولايات المتحدة، هما الحزب الجمهوري، والحزب الديمقراطي، ويكون الرئيس منتميا إلى أحدهما.

مرشح الحزب الجمهوري هذا العام هو الرئيس الحالي، دونالد ترامب (74 عاماً)، أما الحزب الديمقراطي فقد رشح، جو بايدن (78 عاماً)، وهو نائب الرئيس السابق، حيث سينافس ترامب في الانتخابات التي ستعقد في الثالث من نوفمبر المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news