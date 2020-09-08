لوكاشنكو: «إذا سقطت بيلاروس، فستكون روسيا التالية»

المصدر: موسكو - أ. ف. ب

اعتبر رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو الثلاثاء أنه إذا سقط نظامه فستليه روسيا، بعد شهر من بدء حركة احتجاج غير مسبوقة على إعادة انتخابه يعتبر أنها مدعومة من الدول الغربية.

وقال لوكاشنكو وفق ما نقلت وكالة ريا نوفوستي بعد مقابلة أجرتها معه وسائل إعلام روسية عدة «تعرفون ما توصلنا إليه مع الإدارة والسلطات الروسية؟ إذا سقطت بيلاروس، فستكون روسيا هي التالية»، معتبراً أن من دونه «كل النظام سيسقط، وتليه بيلاروس كلها».

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