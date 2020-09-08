شي جين بينغ: الصين اجتازت اختبارا «استثنائيا» في الحرب ضد «كورونا»

المصدر: بكين - أ. ف. ب

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ،الثلاثاء، خلال حفلة لتوزيع جوائز لمهنيين طبيين إن بلاده اجتازت «اختبارا تاريخيا واستثنائيا» في طريقة تعاملها مع فيروس كورونا المستجد.

وأشادت آلة الدعاية الصينية بطريقة استجابة البلاد لكوفيد-19 وأعادت الترويج لأزمة الصحة العامة على أنها مثال على مرونة القيادة الصينية ومدى تنظيمها.

وخلال الاحتفال، وزّع الرئيس الصيني ميداليات ذهبية لأربعة «أبطال» من المجال الطبي وسط تصفيق مئات الحاضرين الثلاثاء والذين وضع جميعهم كمامات وشارات تظهر زهرة حمراء كبيرة على بزاتهم.

وقال شي «اجتزنا اختبارا تاريخيا واستثنائيا» مشيدا بـ«الكفاح البطولي» للبلاد ضد المرض.

وأضاف «حققنا بسرعة نجاحا أوليا في حرب الشعب ضد فيروس كورونا. نحن نقود العالم في رحلة التعافي الاقتصادي ومكافحة كوفيد-19».

وواجهت الصين انتقادات بشأن الفيروس مع توجيه الولايات المتحدة وأستراليا اتهامات لبكين بالتستر على مصدره وخطورته.

وبدأ الاحتفال الفخم الذي أقيم الثلاثاء في «قاعة الشعب الكبرى» بدقيقة صمت حدادا على من قضوا بالمرض.

ومن بين المكّرمين الأربعة تشونغ نانشان البالغ من العمر 83 عاما، وهو أشهر خبير طبي في البلاد اعتبر شخصية بارزة في إطار مكافحة الصين للعدوى، وحصل على أرفع وسام وطني.

وقال تشونغ «سنتعاون مع... العاملين الطبيين في العالم لمواصلة الكفاح من أجل تتبع مصدر الفيروس».

ومُنح ثلاثة آخرون لقب «بطل الشعب» الفخري، وهم تشين وي الخبير في الكيمياء الحيوية، ورئيس مستشفى في ووهان، وخبير في الطب الصيني التقليدي يبلغ من العمر 72 عاما.

وتصر بكين على أن مصدر الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، ما زال مجهولا.

ووفقا للأرقام الرسمية، سجّلت الصين 4634 وفاة بكوفيد-19. وتمكّنت الحكومة من السيطرة إلى حد كبير على تفشي الوباء من خلال عمليات إغلاق صارمة والقيود المفروضة على السفر.

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