"قوات التحالف" تعترض وتدمر طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

المصدر: الرياض - وام

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن صباح اليوم " الاثنين " من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار " مفخخة " أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي في بيان أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار " مفخخة " أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.

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