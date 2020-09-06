الجيش اليمني يسقاط 23 «مسيرة» حوثية خلال شهر

المصدر: صنعاء - د. ب. أ

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم، إسقاط 23 طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي خلال شهر أغسطس الماضي.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان صحافي، إن «قوات الشرعية تمكنت، خلال الشهر الماضي، من إسقاط وتدمير 23 طائرة مسيّرة تابعة لميليشيات الحوثي، في جبهات القتال بمحافظات صنعاء وصعدة والجوف والبيضاء».

وذكر البيان:«أن هذه الطائرات تنوعت بين المسيرة الانتحارية التي تحمل متفجرات والاستطلاعية التي تحاول تصوير مواقع وتمركزات قوات الجيش وغالبيتها إيرانية الصنع».

وأشار البيان إلى أن«عدد الطائرات المسيرة التي أسقطها الجيش بمديرية نهم شرقي صنعاء 11 طائرة مسيرة متفجرة و استطلاعية.

وأضاف كما تم إسقاط 5 طائرات مسيرة متفجرة واستطلاعية في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، و6 طائرات مسيرة متفجرة و استطلاعية بمحافظة الجوف، فيما تم أسقط طائرة مسيرة تحمل متفجرات في جبهة باقم بصعدة».

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