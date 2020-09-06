الكويت تحقق مع أول دفعة للمشاهير والفاشينيستات في «قضية غسل الأموال»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

بدأت النيابة العامة في الكويت التحقيق، اليوم الأحد، مع أول دفعة من المشاهير والفاشينيستات المتهمين بتضخم أرصدتهم وغسل الأموال.

ووفقا لصحيفة «القبس» الكويتية، فإن النيابة وعن طريق وزارة الداخلية أبلغت المتهمين أمس السبت، بضرورة الحضور إلى أحد المخافر والحصول على ورقة تكليف بالحضور للتحقيق في تضخم أرصدتهم.

ويتوقع أن تشهد النيابة تحقيقات ماراثونية مع المتهمين، خصوصًا أنّ هناك مستندات وتحويلات سيواجه بها المتهمون وعددهم خمسة أشخاص كدفعة أولى اليوم.

ونشرت «القبس» أسماء 8 من مشاهير «السوشيال ميديا» والفاشينيستات بدأت النيابة التحقيق معهم، وهم، فرح الهادي، وحليمة بولند، ونهى نبيل وزوجها، ومريم رضا، ودانة الطويرش، ويعقوب بو شهري، وجمال النجادة.

وكانت صحيفة الرأي الكويتية كشفت قبل أيام، أن النائب العام رفض التظلمات كافة التي تقدّم بها مشاهير السوشيال ميديا في الاتهامات الموجهة إليهم، مشيرة إلى أن غالبية مَن صدرت قرارات بالتحفظ على أموالهم تظلّموا من القرار.

وبيّنت أن المتظلمين برّروا أن مصادر أموالهم مشروعة وأن قرار الحجز سبب لهم أضرارًا جسيمة، لكن تم رفض التظلمات.

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