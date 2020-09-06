«سينوفاك» و«سي.إن.بي.جي» الصينيتان تختبران لقاحات «كورونا» في المزيد من الدول

المصدر: بكين - رويترز

قالت المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية «سي.إن.بي.جي» وشركة سينوفاك للتكنولوجيا الحيوية أمس، إن أربعة بلدان أخرى وافقت على إجراء تجارب سريرية في مرحلة متقدمة على متطوعين لديها لاختبار لقاحات محتملة ضد فيروس كورونا، حيث تكثف الصين جهودها في السباق العالمي للتوصل للقاح واقٍ من المرض.

وانضمت صربيا وباكستان للبلدان الجديدة التي وافقت على إجراء تجارب المرحلة الثالثة، حيث تسعى الشركتان لمزيد من البيانات من الخارج في ظل انحسار حالات الإصابة الجديدة في الصين.

وقالت المجموعة الوطنية الصينية لـ«رويترز» إن صربيا ستختبر لقاحين طورتهما وحدتا الشركة في ووهان وبكين فيما ستختبر باكستان لقاح وحدة بكين.

وتوقع تشانغ يون تاو نائب رئيس المجموعة، أن يشارك في تجارب المرحلة الثالثة التي تجريها الشركة 50 ألف شخص في نحو 10 بلدان.

وأضاف أن دولاً أجنبية عبرت عن رغبتها في طلب 500 مليون جرعة من لقاحاتها.

وتابع أنه من المتوقع أن تتمكن الشركة من إنتاج 300 مليون جرعة سنوياً بمجرد تحديث تقنيات التصنيع، وقال إنها تعكف على وضع خطة لرفع طاقة الإنتاج السنوية إلى مليار جرعة.

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