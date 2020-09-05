الإعصار هايشن يهدد اليابان بكارثة وعواصف عنيفة

المصدر: كاغوشيما (اليابان) - أ. ف. ب

يتجه إعصار شديد القوة إلى جنوب غرب اليابان حيث أمرت السلطات بأجلاء آلاف السكان، محذرة من رياح عاتية مصحوبة بأمطار غزيرة وأمواج عالية.

وارغم الإعصار هايشن السلطات اليابانية على تعليق عمليات البحث عن عشرات البحارة المفقودين اثر غرق سفينة تنقل مواشي في عاصفة أخرى بعد انتشال اثنين من أفراد الطاقم.

ويتوقع أن يصل هايشن مع رياح سرعتها 290 كلم في الساعة ما يجعل منه عاصفة «عنيفة».

وبعد الظهر كان الإعصار يقترب من أوكيناوا جنوب اليابان ويفترض أن يتجه نحو كيوشو (غرب) مساء الأحد أو صباح الاثنين، وفقا للإرصاد الجوية.

واعلن يوشيهيسا نكاموتو المسؤول في مصلحة الإرصاد الجوية خلال مؤتمر صحافي «هناك خطر هبوب رياح عنيفة وأمطار غزيرة وأمواج عالية وعواصف عنيفة».

ودعا إلى القيام بعمليات إحلاء و«توخي أقصى درجات الحذر».

من جهته قال المسؤول الحكومي يوهاي تاكامورا خلال المؤتمر «ستقع كارثة، إنه أمر مؤكد».

ودعي 4600 شخص في تاروميزو في جزيرة كيوشو إلى مغادرة منازلهم بسرعة فيما طلبت السلطات من السكان في مناطق أخرى من الجزيرة الاستعداد للمغادرة.

واطهرت صور جنودا يقومون بأجلاء عشرات الأشخاص في مروحية عسكرية من مطار كاغوشيما في جزيرة كيوشو.

وتوقعت ساتوشي سوغيموتو وهي مسؤولة أخرى في الإرصاد الجوية أمواجا عملاقة تحاكي التسونامي.

وصرحت للصحافيين «عندما ستعلن الإرصاد الجوية حالة الإندار القصوى ستكون الفرصة الأخيرة للهرب».

وفي جزيرة ميناميدايتوجيما شرق أوكيناوا دعي 1300 شخص إلى إخلاء منازلهم.

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