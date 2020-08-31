فرنسا تضع أكثر من 8 آلاف شخص على قائمة المراقبة الإرهابية

المصدر: باريس - د. ب. أ

أعلن وزير الداخلية الفرنسي غيرالد دارمانان اليوم الاثنين أن هناك 8132 شخصا على قائمة المراقبة الأمنية الفرنسية للأشخاص الذين يشتبه في أن لديهم ميول إرهابية.

وتأتي تصريحات دارمانان قبل يومين من محاكمة 14 شخصا متهمين بأن لهم صلات بالهجمات الأولى التي وقت في يناير 2015 والتي راح ضحيتها 17 شخصا.

وقال دارمانان إن المتطرفين مثل تنظيم «داعش» مازالوا التهديد الإرهابي الرئيس في فرنسا رغم أن هناك علامات مقلقة أيضا عن أنشطة يمينية متطرفة.

وقال الوزير إن السلطات الفرنسية أحبطت 61 هجوما مخططا منذ 2013، بما في ذلك 32 منذ 2017.



وأضاف أن السلطات تستعد للإفراج عن الأشخاص الذين أدينوا بجرائم إرهابية أقل خطورة، ومنهم 45 شخصا سوف يتم الإفراج عنهم العام الجاري و63 آخرين في 2021.

وشهدت فرنسا سلسلة من الهجمات الكبيرة في 2015 و2016، وأعلن تنظيم «داعش» المسؤولية عن أغلبها والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 230 شخصا.

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