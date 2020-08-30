الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في المجالات الزراعية والمائية

المصدر: دبي - وام

أجرت وزيرة دولة للأمن الغذائي و المائي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري أولى محادثاتها مع وزير الزراعة و التنمية الريفية الإسرائيلي ألون شوستر وذلك خلال لقاء افتراضي عقد يوم أول أمس " الجمعة ".

و أكد الجانبان خلال اللقاء ضرورة الاستثمار في فرص التعاون الكبيرة و الواعدة التي تنتظر البلدين نتيجة معاهدة السلام.

يأتي اللقاء استكمالا للجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في دعم الأخوة الإنسانية و مبادئ التسامح و التعايش السلمي في منطقة الشرق الأوسط.

و تعهد الوزيران بالتعاون في المشاريع التي تتناول الأمن الغذائي والمائي وتمثل أولوية كبيرة في كل من دولة الإمارات ودولة إسرائيل إضافة إلى العديد من المجالات ذات الصلة و على رأسها البحث و التطوير و تربية الأحياء المائية و التقنيات الزراعية و غيرها.

واتفق الطرفان على تحديد نقاط للتواصل المباشر بين المكتبين الوزاريين من أجل تعزيز العمل المشترك والمضي قدما في إعداد برنامج تعاون متكامل .

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